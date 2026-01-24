Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семаку отказали в возможности возглавить французский топ-клуб

Семаку отказали в возможности возглавить французский топ-клуб

Сегодня, 14:20

Жозе Барросо, журналист крупнейшей спортивной газеты Франции L'Equipe, оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака поработать в Лиге 1.

«Думаю, в будущем Семак мог бы получить предложение из чемпионата Франции. Здесь есть люди, которые помнят его по игре за «ПСЖ». Также, наверное, есть те, кто знает, что он добился больших успехов с «Зенитом» в качестве тренера.

Мне кажется, Семак в будущем может оказаться в Лиге 1, но понятно, что речь не про топ-клуб чемпионата», – сказал Барросо.

  • Семак играл в Лиге 1 за «ПСЖ».
  • Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • Под его руководством команда стала чемпионом России в 6 из 7 сезонов.

Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
  • Читайте нас: 