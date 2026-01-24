Семаку отказали в возможности возглавить французский топ-клуб

Жозе Барросо, журналист крупнейшей спортивной газеты Франции L'Equipe, оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака поработать в Лиге 1.

«Думаю, в будущем Семак мог бы получить предложение из чемпионата Франции. Здесь есть люди, которые помнят его по игре за «ПСЖ». Также, наверное, есть те, кто знает, что он добился больших успехов с «Зенитом» в качестве тренера.

Мне кажется, Семак в будущем может оказаться в Лиге 1, но понятно, что речь не про топ-клуб чемпионата», – сказал Барросо.