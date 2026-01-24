Семаку отказали в возможности возглавить французский топ-клуб

Жозе Барросо, журналист крупнейшей спортивной газеты Франции L'Equipe, оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака поработать в Лиге 1.
«Думаю, в будущем Семак мог бы получить предложение из чемпионата Франции. Здесь есть люди, которые помнят его по игре за «ПСЖ». Также, наверное, есть те, кто знает, что он добился больших успехов с «Зенитом» в качестве тренера.
Мне кажется, Семак в будущем может оказаться в Лиге 1, но понятно, что речь не про топ-клуб чемпионата», – сказал Барросо.
- Семак играл в Лиге 1 за «ПСЖ».
- Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
- Под его руководством команда стала чемпионом России в 6 из 7 сезонов.
Источник: «РБ Спорт»