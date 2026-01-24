УЕФА принял решение по России в наступающем сезоне Лиги наций

УЕФА готовит сезон Лиги наций-2026/27. Согласована церемония жеребьевки.
«В турнире выступят 54 из 55 сборных, представляющих ассоциации-члены УЕФА. В документах нет команды России, которая пропустила и предыдущий турнир, где могла сыграть в дивизионе С.
Жеребьевка Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе. Перед ней всех участников распределят внутри дивизионов А, В, С и D по корзинам», – написал источник.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.
Источник: «Спорт-Экспресс»