УЕФА принял решение по России в наступающем сезоне Лиги наций

УЕФА готовит сезон Лиги наций-2026/27. Согласована церемония жеребьевки.

«В турнире выступят 54 из 55 сборных, представляющих ассоциации-члены УЕФА. В документах нет команды России, которая пропустила и предыдущий турнир, где могла сыграть в дивизионе С.

Жеребьевка Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе. Перед ней всех участников распределят внутри дивизионов А, В, С и D по корзинам», – написал источник.