Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА принял решение по России в наступающем сезоне Лиги наций

УЕФА принял решение по России в наступающем сезоне Лиги наций

24 января, 15:43
53

УЕФА готовит сезон Лиги наций-2026/27. Согласована церемония жеребьевки.

«В турнире выступят 54 из 55 сборных, представляющих ассоциации-члены УЕФА. В документах нет команды России, которая пропустила и предыдущий турнир, где могла сыграть в дивизионе С.

Жеребьевка Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе. Перед ней всех участников распределят внутри дивизионов А, В, С и D по корзинам», – написал источник.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
  • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 2
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (53)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1769259016
Кто-то ожидал чего-то другого
Ответить
Император Бомжей
1769259457
Забавно, а мы ж так все надеялись ))) Есть хоть кто то, который думал Что нас вернут в Европу играть? Кроме sochi-2013, который твёрдо считает Что если ублажить мужиков из УЕФА своим ртом Как он это регулярно делает в Сочи Нас сразу же вернут в Европу!)))
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1769260617
Вся надежда на Суперлигу Переса! Долой монополистов из ФИФА и УЕФА!
Ответить
...уефан
1769261516
...в принципе, ни кто и не ждал ни чего. Но, всё равно, я их нюх топлал, ******...
Ответить
Anton1969
1769261560
И почему я не удивлён? Пора уже давно было послать эту Еврозадницу к чёрту!!!
Ответить
Spartak_forv@
1769261685
Шел 5 год разговоров и консультаций Митрофанова с УЕФА и ощущения вот вот вернут…
Ответить
k611
1769264861
Было бы удивительно если бы было другое решение. Не нужно строить иллюзий, с Европой всё давно понятно...
Ответить
Чилим.
1769301508
С чего бы нам там появиться? С обещаний наших руководящих бюрократов, которые ничего не решают?
Ответить
andr45
1769323439
ДЮКОВ и его подельники довольны) Продолжится время необременительных прогулок в Европу под видом переговоров, уточнения точек зрения и прочей чуши) Поздравляю халявщиков из РФС с решением УЕФА)
Ответить
Desma
1769328520
"Жеребьевка Лиги наций пройдет 12 февраля в Брюсселе." Надо уточнить - в штаб-квартире НАТО, в присутствии всех представителей её членов. ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ - проктолог урсула фон дер ляйн.
Ответить
Главные новости
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
2
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
6
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Все новости
Все новости
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
5
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+