Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» в 1-м матче года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход товарищеского матча против «Шанхай Порт» (4:1).

Китайцы – чемпионы.

Для «Зенита» это был 1-й матч в году.

26 января команды сыграют вновь.

«Самое важное сейчас – что все здоровы, все без травм. Нам внимательно нужно подходить к состоянию игроков, особенно в начале первого сбора, когда организм получает нагрузку, которая обычно в сезоне присутствует. Конечно, для нас это плюс, что все сегодня сыграли столько, сколько запланировали.

По игре: я думаю, неплохой матч, было много моментов и в первом тайме, и во втором тайме. В целом, я думаю, что и результатом, и качеством на данном отрезке мы удовлетворены. Но, опять же, все понимаем, что на сегодняшний день главное – состояние игроков и работа, которую проводит команда», – сказал Семак.