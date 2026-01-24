Введите ваш ник на сайте
Семака сделали крайним в прогулах Венделом сборов

Сегодня, 11:38
13

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о поведении Вендела, приехавшего на сбор «Зенита» с недельным опозданием.

  • Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).
  • Это рекордный штраф в истории клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«У Вендела контракт до 2029 года, вот он и хулиганит. Для него заплатить 700 тысяч евро – это как два пальца… Но он стопроцентно отрицательно влияет на весь коллектив. Такие вещи допускать нельзя, и Семак должен на это реагировать. Что же Вендел так выеживается? Но если Семак считает его незаменимым, то пусть с ним и мучается. Нельзя так относиться к этим высокооплачиваемым засранцам, легионеров надо обязательно держать в ежовых рукавицах.

Незаменимых у нас нет, как говорили в советское время. Сергей Семак его возвеличил, ему потакает и боится возразить, почему Вендел и обнаглел. Может быть, его надо чаще штрафовать. Хотя у многих легионеров подход такой: есть действующий контракт, и плевать они на все хотели. Семак сам виноват, он себя так поставил и теперь пожинает плоды. Пусть теперь мучается с Венделом. Значит, он не умеет обращаться с этими игроками. Как же он хочет руководить командой?» – сказал Пономарев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Семак Сергей Пономарев Владимир
Skull_Boy
1769248324
Это тебе не бабки бестолковой певичке в Англию башлять терпила
Ответить
СильныйМозг
1769248387
Уже все забыли, пора двигаться дальше. Если у кого-то хватит такое повторить . то пусть готовит 60 миллионов. Не думаю, что в Зените много людей которые, так же как Вендель готовы, так легко расстаться с деньгами.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1769248503
Не сделали крайнем, а это чисто личное мнение Пономарева. Гыгыгы
Ответить
odessakmv
1769248582
очередное абсолютное несовпадение заголовка с текстом.... журношлисткое днище
Ответить
Азбука
1769249351
Пономареву нужен скандал в Зените,а Семаку это не нужно. Опоздал, заплатил штраф и работаем дальше.
Ответить
Spartak_forv@
1769252014
Пономарев,надо думать,с игроками обращаться настолько хорошо умеет,что его советы по этому поводу ценны и уместны,без него Семак не сможет догадаться,что ему с Венделом делать
Ответить
Цугундeр
1769252431
Дед Вова продолжает ходить под себя...
Ответить
Snek
1769253120
Ну как бы да, но Вендела надо было продавать. Что сделает Семак, если Вендела против его же воли в клубе держат. Пожинают плоды все, а не только Семак. Не он один руководит командой и клубом в целом. Это не снижает его вину, но виноват не только он один.
Ответить
Чугунный скороход
1769261054
Что поделать,Сирожа не Диего Симеоне ... Мягкотелый,интеллигент... У кого получается,вертят его на кую ...
Ответить
Чугунный скороход
1769261163
Что поделать,Сирожа не Диего Симеоне. Мягкотелый интеллигент. Вот и вертят его на кую,кто может
Ответить
  • Читайте нас: 