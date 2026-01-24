Семака сделали крайним в прогулах Венделом сборов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о поведении Вендела, приехавшего на сбор «Зенита» с недельным опозданием.

Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).

Это рекордный штраф в истории клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«У Вендела контракт до 2029 года, вот он и хулиганит. Для него заплатить 700 тысяч евро – это как два пальца… Но он стопроцентно отрицательно влияет на весь коллектив. Такие вещи допускать нельзя, и Семак должен на это реагировать. Что же Вендел так выеживается? Но если Семак считает его незаменимым, то пусть с ним и мучается. Нельзя так относиться к этим высокооплачиваемым засранцам, легионеров надо обязательно держать в ежовых рукавицах.

Незаменимых у нас нет, как говорили в советское время. Сергей Семак его возвеличил, ему потакает и боится возразить, почему Вендел и обнаглел. Может быть, его надо чаще штрафовать. Хотя у многих легионеров подход такой: есть действующий контракт, и плевать они на все хотели. Семак сам виноват, он себя так поставил и теперь пожинает плоды. Пусть теперь мучается с Венделом. Значит, он не умеет обращаться с этими игроками. Как же он хочет руководить командой?» – сказал Пономарев.