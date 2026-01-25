«ПСЖ» купит полузащитника «Барселоны»

«ПСЖ» договорился о переходе полузащитника Дро Фернандеса из «Барселоны».

Cумма сделки составит чуть более 6 миллионов евро.

«ПСЖ» не активировал прописанную в контракте игрока сумму выкупа, а предпочел договориться с «Барселоной» напрямую. Французский клуб хотел сохранить хорошие отношения с каталонцами. Кроме того, обычный трансфер будет выгоднее с финансовой точки зрения для всех сторон.

Ожидается, что 18-летний Фернандес в ближайшее время прибудет в Париж.