Стало известно, почему Силва может перейти из «Сити» в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва через своего агента Жорже Мендеша дал понять «Барселоне», что готов рассмотреть вариант с переходом в каталонский клуб.

В Барселоне проживают близкие игроку люди, и хавбек нередко бывает там в свободные дни. Каталонский клуб остается для него самым привлекательным вариантом, однако окончательное решение будет зависеть от планов сине-гранатовых.

В прошлом «блауграна» уже хотела подписать полузащитника, однако в 2022 году приоритетом стал трансфер Рафиньи, а позже сделка стала невозможной из-за ограничений по зарплатному лимиту.

Сейчас в «Барселоне» не уверены, что им нужно подписывать Силву. Руководство не планирует усиливать центр поля, ставка делается на воспитанников и сохранение текущего состава. Деньги могут направить на усиление линии атаки и позицию центрального защитника. Лишь неожиданные продажи в полузащите могут открыть для Силвы путь в команду.

У португальца есть предложения от других клубов. Наиболее активный интерес проявляет «Ювентус», «Бенфика» тоже рассматривает игрока. Сам Силва намерен покинуть АПЛ – он считает, что его цикл в Англии завершен.

Срок контракта Силвы с «Манчестер Сити» завершается 30 июня. Он намерен продолжить карьеру на самом высоком уровне, несмотря на выгодные предложения из Саудовской Аравии.