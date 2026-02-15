Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти

«Реал» в 24-м туре Примеры обыграл дома «Реал Сосьедад». Два гола забил форвард Винисиус.

Полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна не было в заявке из-за травмы.

«Реал» как минимум в течение двух суток пробудет лидером – до каталонского дерби «Барселоны» и «Жироны». «Сосьедад» занимает восьмое место.