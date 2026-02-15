Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти

«Реал» в 24-м туре Примеры обыграл дома «Реал Сосьедад». Два гола забил форвард Винисиус.
Полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна не было в заявке из-за травмы.
«Реал» как минимум в течение двух суток пробудет лидером – до каталонского дерби «Барселоны» и «Жироны». «Сосьедад» занимает восьмое место.
Испания. Примера. 24 тур
Реал - Реал Сосьедад - 4:1 (3:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Гарсия, 5; 1:1 - М. Оярсабаль, 21 (с пенальти); 2:1 - Винисиус, 25 (с пенальти); 3:1 - Ф. Вальверде, 31; 4:1 - Винисиус, 48 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»