Флик может покинуть «Барселону» летом

Сегодня, 14:27

В «Барселоне» есть вероятность скорой отставки главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Немец может уйти по собственной инициативе, если на ближайших президентских выборах победит Виктор Фонт, главный соперник Жоана Лапорты.

Сам Фонт выражает поддержку Флику, но не планирует работать со спортивным директором Деку. В то же время тренеру нравится сотрудничество с португальцем.

  • Выборы президента «Барселоны» состоятся 15 марта.
  • У Флика контракт до лета 2027 года.
  • «Барса» лидирует в Примере.

Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге лучших дриблеров топ-5 лиг Европы 1
Примера. «Барселона» разгромила «Мальорку» (3:0) и укрепилась на 1-м месте, у Ольмо 2 ассиста 1
В Суперлиге остался только один участник 1
Источник: Marca
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Флик Ханс-Дитер
