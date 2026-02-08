Флик может покинуть «Барселону» летом

В «Барселоне» есть вероятность скорой отставки главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Немец может уйти по собственной инициативе, если на ближайших президентских выборах победит Виктор Фонт, главный соперник Жоана Лапорты.

Сам Фонт выражает поддержку Флику, но не планирует работать со спортивным директором Деку. В то же время тренеру нравится сотрудничество с португальцем.