Стало известно, сможет ли Захарян сыграть против «Реала»

12 февраля, 14:15

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, когда вернется в строй полузащитник команды Арсен Захарян.

Сансебастьянцы 24 февраля сыграют в гостях с «Реалом» в 24-м туре Примеры.

«Захарян сегодня начинает работать в общей группе. Ему нужно набрать игровые минуты и ритм. Он не будет готов к субботе, поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против «Овьедо», – сказал Мундуате.

  • Захарян восстанавливается от повреждения берцовой кости. В последний раз футболист выходил на поле 13 января.
  • В этом сезоне 22-летний футболист провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил 1 гол.

Источник: Sport24
Испания. Примера Реал Сосьедад Реал Захарян Арсен
Главные новости
Два новичка «Балтики», за легионера «Зенита» предложили 14 миллионов, планы «Реала» на летнее ТО и другие новости
02:00
Гончаренко выбрал лучший город России – это не Москва
01:50
2
Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»
01:38
«Балтика» не хочет тратить 350 миллионов рублей на игрока «Крыльев Советов»
01:11
ФотоЯмаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна»
00:58
2
Слуцкий – о назначении в сборную России: «Разум мне говорил, что не надо»
00:51
2
Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость»
00:34
Азар одним словом описал ЧМ-2018 в России
00:21
Слуцкий назвал самого ошибающегося российского комментатора: «Чемпион мира во все времена»
Вчера, 23:42
3
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
Вчера, 23:28
1
Все новости
Все новости
Примера. «Атлетико» после 4:0 с «Барсой» проиграл 0:3 «Райо Вальекано»
Вчера, 20:10
«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»
Вчера, 17:36
6
Винисиус обогнал Неймара по голам в Примере
Вчера, 16:30
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
Вчера, 15:05
ФотоДевушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля
Вчера, 14:49
8
В Испании назвали 6 игроков, которые летом усилят состав «Реала»
Вчера, 14:25
1
Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не сыграл с «Сосьедадом»
Вчера, 13:17
Арбелоа – об игроке «Реала»: «Выходит за рамки статистики – повезло, что он у нас есть»
Вчера, 12:26
Экс-судья Фернандес заявил о двух ошибках в пользу «Реала» в игре с «Сосьедадом»
Вчера, 09:30
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
Вчера, 01:00
«Барселона» опубликовала решительные требования насчет судейства
14 февраля
Известен слоган Лапорты на президентских выборах в «Барселоне»
14 февраля
2
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»
13 февраля
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
13 февраля
1
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»
13 февраля
15
Испанский клуб получил трансферный бан до 2028 года
12 февраля
Захарян восстановился от травмы – он пропустил месяц
12 февраля
5
Стало известно, сможет ли Захарян сыграть против «Реала»
12 февраля
Винисиус поддержал игрока «Барселоны»
11 февраля
Беллингем может пропустить вдвое больше, чем ожидалось
10 февраля
Африканский тренер мечтает возглавить «Реал»
10 февраля
Левандовскому предложили контракт в МЛС
10 февраля
2
Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»
10 февраля
13
У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»
9 февраля
4
Мбаппе оскорбил судью
9 февраля
Лапорта покинул пост президента «Барселоны»
9 февраля
1
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
9 февраля
Новая информация о состоянии Захаряна
9 февраля
9
Все новости
