Стало известно, сможет ли Захарян сыграть против «Реала»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, когда вернется в строй полузащитник команды Арсен Захарян.
Сансебастьянцы 24 февраля сыграют в гостях с «Реалом» в 24-м туре Примеры.
«Захарян сегодня начинает работать в общей группе. Ему нужно набрать игровые минуты и ритм. Он не будет готов к субботе, поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против «Овьедо», – сказал Мундуате.
- Захарян восстанавливается от повреждения берцовой кости. В последний раз футболист выходил на поле 13 января.
- В этом сезоне 22-летний футболист провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил 1 гол.
