У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»

В Испании сообщили о сложных отношениях Альваро Арбелоа и Дани Карвахаля.

Они практически не общаются, хотя правый защитник является капитаном команды.

Карвахаль из-за травмы не играл с октября по январь. Сейчас он готов выходить на поле, но не получает шансов – только два выхода на замену с начала 2026 года.

Игрок раздражен, поскольку не понимает, что происходит. Главный тренер Арбелоа ему ничего не объяснил.

Сложившаяся ситуация может спровоцировать уход Карвахаля из «Реала». Его контракт истекает в июне. 34-летний испанец недоволен количеством игровой практики, поэтому думает о смене команды.