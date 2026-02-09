Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»

Сегодня, 19:30

В Испании сообщили о сложных отношениях Альваро Арбелоа и Дани Карвахаля.

Они практически не общаются, хотя правый защитник является капитаном команды.

Карвахаль из-за травмы не играл с октября по январь. Сейчас он готов выходить на поле, но не получает шансов – только два выхода на замену с начала 2026 года.

Игрок раздражен, поскольку не понимает, что происходит. Главный тренер Арбелоа ему ничего не объяснил.

Сложившаяся ситуация может спровоцировать уход Карвахаля из «Реала». Его контракт истекает в июне. 34-летний испанец недоволен количеством игровой практики, поэтому думает о смене команды.

Еще по теме:
Мбаппе оскорбил судью
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Реал Карвахаль Дани Арбелоа Альваро
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»
19:30
Аренда Дурана будет для «Зенита» не бесплатной: раскрыта сумма
19:21
1
Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии: подробности
19:16
Селюк – о новичке «Зенита»: «Вендел может показаться ребенком в сравнении с ним»
19:04
2
ВидеоСпаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе
18:55
1
Стало известно, почему Кисляк не перейдет во «Фламенго»
18:46
2
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в Ле Классик
18:39
У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе»
18:15
4
Семин отреагировал на переход Дурана в «Зенит»
17:50
ВидеоИгрок «Крыльев» разбил лицо сопернику в товарищеском матче
17:31
7
Все новости
Все новости
Мбаппе оскорбил судью
16:42
Лапорта покинул пост президента «Барселоны»
15:40
1
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
13:59
Новая информация о состоянии Захаряна
11:57
3
Арбелоа назвал лучшего игрока в мире
11:31
1
Примера. «Реал» победил «Валенсию» (2:0), отставание от «Барсы» – 1 очко
00:53
Флорентино Перес пришел в ярость из-за поступка «Барсы» – отношения между клубами обострились
Вчера, 19:45
1
ФотоМама Мбаппе зарабатывает в «Реале» больше Лунина, Гюлера и других футболистов
Вчера, 18:17
12
Флик может покинуть «Барселону» летом
Вчера, 14:27
1
«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами
Вчера, 01:44
4
Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге лучших дриблеров топ-5 лиг Европы
Вчера, 00:59
2
Примера. «Барселона» разгромила «Мальорку» (3:0) и укрепилась на 1-м месте, у Ольмо 2 ассиста
7 февраля
1
Во «Фламенго» придумали, как вернуть Винисиуса
7 февраля
2
Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»
7 февраля
24
В Суперлиге остался только один участник
7 февраля
1
Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»
7 февраля
2
Трент может вернуться в АПЛ
6 февраля
Кержаков определил причину увольнения Хаби Алонсо из «Реала»
6 февраля
4
ФотоТоп-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
ФотоТоп-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
ФотоТоп-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
ФотоТоп-15 лучших нападающих XXI века по версии Canal+
6 февраля
6
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
6 февраля
Сын Симеоне объяснил, почему отказался от написания фамилии на футболке «Атлетико»
6 февраля
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
5 февраля
Месси определился с позицией по вмешательству в выборы президента «Барселоны»
5 февраля
1
Левандовски может остаться в «Барселоне», но при одном условии
5 февраля
1
Ямаль решился на цифровой детокс
5 февраля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 