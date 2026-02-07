Введите ваш ник на сайте
Во «Фламенго» придумали, как вернуть Винисиуса

Сегодня, 18:27
1

«Фламенго» мечтает о возвращении из «Реала» нападающего Винисиуса.

В Бразилии понимают, что клуб не в состоянии предложить игроку те же финансовые условия, что и «Реал». Однако «Фламенго» планирует заманить форварда иным.

Клуб хочет надавить на патриотические чувства Винисиуса, рассчитывая на его желание поиграть за родную команду, где его любят и ценят.

  • Срок контракта 25-летнего Винисиуса с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.
  • В этом сезоне вингер провел за «сливочных» 33 матча, забил 8 голов и сделал 11 передач.
  • К Винисиусу есть интерес в Саудовской Аравии.

Источник: Marca
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Фламенго Винисиус
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1770478223
неймар же вернулся в сантос после арабов, и даже играет там практически за еду. и этот может вернуться - но после 30 лет, когда уже всё выиграет и всё заработает.
Ответить
