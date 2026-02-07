Во «Фламенго» придумали, как вернуть Винисиуса

«Фламенго» мечтает о возвращении из «Реала» нападающего Винисиуса.
В Бразилии понимают, что клуб не в состоянии предложить игроку те же финансовые условия, что и «Реал». Однако «Фламенго» планирует заманить форварда иным.
Клуб хочет надавить на патриотические чувства Винисиуса, рассчитывая на его желание поиграть за родную команду, где его любят и ценят.
- Срок контракта 25-летнего Винисиуса с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.
- В этом сезоне вингер провел за «сливочных» 33 матча, забил 8 голов и сделал 11 передач.
- К Винисиусу есть интерес в Саудовской Аравии.
Источник: Marca