Во «Фламенго» придумали, как вернуть Винисиуса

«Фламенго» мечтает о возвращении из «Реала» нападающего Винисиуса.

В Бразилии понимают, что клуб не в состоянии предложить игроку те же финансовые условия, что и «Реал». Однако «Фламенго» планирует заманить форварда иным.

Клуб хочет надавить на патриотические чувства Винисиуса, рассчитывая на его желание поиграть за родную команду, где его любят и ценят.