Новая информация о состоянии Захаряна

Сегодня, 11:57
3

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян продолжает лечиться.

«Захарян начнет работать с командой на этой неделе. Он не будет готов к кубковому дерби с «Атлетиком» в среду. Поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к субботней игре чемпионата», – сказали в баскском клубе.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1770628666
Главное жив, остальное не важно.
Ответить
Император Бомжей
1770632964
Огония и мучения Захаряна всё продолжаются))
Ответить
