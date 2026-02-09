Новая информация о состоянии Захаряна

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян продолжает лечиться.
«Захарян начнет работать с командой на этой неделе. Он не будет готов к кубковому дерби с «Атлетиком» в среду. Поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к субботней игре чемпионата», – сказали в баскском клубе.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: Sport24