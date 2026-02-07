Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»

Вирджиния Фонсека, девушка форварда «Реала» Винисиуса, поделилась особенностями жизни с игроком.
«Например, если я иду к гинекологу и мне надо использовать какую-то мазь для влагалища, я должна согласовывать с физиотерапевтом Вини.
Причина – следы мази могут попасть в допинг-тест. Я должна обговаривать с врачом Винисиуса что угодно», – цитирует Фонсеку твиттер Madrid Universal.
- В начале октября стало известно о расставании Винисиуса с Фонсекой после того как в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной, моделью Дэй Магальяэс.
- Футболист тогда принес извинения: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». Фонсека дала ему 2-й шанс.
- Винисиус – 5-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).
Источник: «Бомбардир»