Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»

Вирджиния Фонсека, девушка форварда «Реала» Винисиуса, поделилась особенностями жизни с игроком.

«Например, если я иду к гинекологу и мне надо использовать какую-то мазь для влагалища, я должна согласовывать с физиотерапевтом Вини.

Причина – следы мази могут попасть в допинг-тест. Я должна обговаривать с врачом Винисиуса что угодно», – цитирует Фонсеку твиттер Madrid Universal.