  Главная
  Новости
  • Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»

Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»

Сегодня, 18:09
18

Вирджиния Фонсека, девушка форварда «Реала» Винисиуса, поделилась особенностями жизни с игроком.

«Например, если я иду к гинекологу и мне надо использовать какую-то мазь для влагалища, я должна согласовывать с физиотерапевтом Вини.

Причина – следы мази могут попасть в допинг-тест. Я должна обговаривать с врачом Винисиуса что угодно», – цитирует Фонсеку твиттер Madrid Universal.

  • В начале октября стало известно о расставании Винисиуса с Фонсекой после того как в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной, моделью Дэй Магальяэс.
  • Футболист тогда принес извинения: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». Фонсека дала ему 2-й шанс.
  • Винисиус – 5-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Винисиус
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1770477172
И зубную пасту согласовать не забудь...Ничего зато на пенсию уже заработала. Галюха вон до сих пор по бачкам шарится потому и злая такая
Ответить
asd@dsa
1770479611
Тяжело быть девушкой Винисиуса.Даже за интимными темами жесточайший контроль.Гы гы
Ответить
gennadiy
1770482199
Жесть, и это еще и дети читают. Вы там вооб ще одурели что ли , такое пишите...
Ответить
Спартач80
1770482532
А рыле-галине рекомендует анальную смазку айболид, перед выходом на улицу, она им обоим там постоянно пригождается.
Ответить
neim
1770482587
Какая замечательная футбольная тема ! )))
Ответить
FFR
1770484116
Бомбардир, зачем нам такие подробности, мы не такие озабоченные как ваши сотрудники.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770484640
ну, хотела самую страшную мартышку в постель с огромным банковским счетом, теперь терпи...
Ответить
АлексМак
1770485616
какая крвсота, и исключительно футбольная тема
Ответить
