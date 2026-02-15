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  • «Локо» и «Крылья» меняются игроками, возвращение Пруцева в «Спартак» под вопросом, Месси может пропустить ЧМ-2026 и другие новости

«Локо» и «Крылья» меняются игроками, возвращение Пруцева в «Спартак» под вопросом, Месси может пропустить ЧМ-2026 и другие новости

15 февраля, 01:18

Дзюба стал богаче благодаря знаменитому видео: «Артем коммерциализировал свою дрочку».

«Локо» и «Крылья Советов» меняются игроками.

Сафонов и Забарный – худшие игроки «ПСЖ» в матче с «Ренном».

Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом.

«Локомотив» определился с позицией по спартаковцу Пруцеву.

Кавазашвили назвал виновных в баснословных ценах на ЖКХ в России.

Россиянин из «Зенита» купил бомбер за 3 миллиона рублей.

Колумбийский игрок стал отцом в 11 лет.

Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым.

Источник: «Бомбардир»
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