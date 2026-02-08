Введите ваш ник на сайте
«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами

Сегодня, 01:44

«Реал» и «Ливерпуль» могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

Клуб АПЛ заинтересован в опорном полузащитнике Орельене Чуамени.

Взамен в Мадрид готовы отпустить хавбека Алексиса Мак Аллистера.

  • 26-летний Чуамени в этом сезоне сделал 1 ассист в 30 играх за «Реал». Рыночная стоимость француза – 75 млн евро.
  • В активе 27-летнего Мак Аллистера 3 гола и 4 результативных передачи в 34 матчах в составе «Ливерпуля». Рыночная стоимость аргентинца – 85 млн евро.

Источник: TeamTalk
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Чуамени Орельен Мак Аллистер Алексис
