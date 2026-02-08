«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами

«Реал» и «Ливерпуль» могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.
Клуб АПЛ заинтересован в опорном полузащитнике Орельене Чуамени.
Взамен в Мадрид готовы отпустить хавбека Алексиса Мак Аллистера.
- 26-летний Чуамени в этом сезоне сделал 1 ассист в 30 играх за «Реал». Рыночная стоимость француза – 75 млн евро.
- В активе 27-летнего Мак Аллистера 3 гола и 4 результативных передачи в 34 матчах в составе «Ливерпуля». Рыночная стоимость аргентинца – 85 млн евро.
Источник: TeamTalk