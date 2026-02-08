«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами

«Реал» и «Ливерпуль» могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

Клуб АПЛ заинтересован в опорном полузащитнике Орельене Чуамени.

Взамен в Мадрид готовы отпустить хавбека Алексиса Мак Аллистера.