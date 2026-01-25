Экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб становится середняком РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о результатах красно-белых в последние годы.

«Спартак» действительно как будто становится середняком РПЛ. Команда всe никак не может зацепиться за чемпионство. Уже какой год подряд.

Да, относительно недавно «Спартак» выиграл Кубок. Но всe равно все понимают, что пока того «Спартака», который все хотели бы видеть, нет. От команды явно ждут большего, но результатов пока нет», – сказал Деменко.