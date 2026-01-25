Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб становится середняком РПЛ

Вчера, 16:14
45

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о результатах красно-белых в последние годы.

«Спартак» действительно как будто становится середняком РПЛ. Команда всe никак не может зацепиться за чемпионство. Уже какой год подряд.

Да, относительно недавно «Спартак» выиграл Кубок. Но всe равно все понимают, что пока того «Спартака», который все хотели бы видеть, нет. От команды явно ждут большего, но результатов пока нет», – сказал Деменко.

  • В этом сезоне «Спартак» набрал 29 очков после 18 туров и занимает 6-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
  • За предыдущие 23 сезона красно-белые только 1 раз стали чемпионами России – в сезоне-2016/17 и 9 попадали в призеры.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Деменко Максим
алдан2014
1769352479
Понимаю когда игроки калибра Титова,Тихонова, Мостового говорят. А кто такой Демченко? Был такой,но на поле ниже среднего игрок.
Ответить
СильныйМозг
1769352729
С таким бюджетом, спартак чемпион по сливанию денег в пердив. А болельщики, это вообще клиника.
Ответить
Fju-2
1769355322
Не дорос ещё Спартак до середняка, пока аутсайдер.
Ответить
Everest13
1769355582
Есть сильные есть слабые, Спартак, пока не тот ни другой, ну посмотрим какая будет вспышка весной...
Ответить
NewLife
1769355812
110 игр за Тольятти, 44 за Зенит, 45 игр за Краснодар и 19 за Спартак и все же букерские говнюки и тупые редакторы Бомбардира называют его "Экс-игрок «Спартака»". На этом примере даже недалекие местные тролли должны понять, что, как говорил Филлипов в укротительнице тигров, Спартак это почет и касса по сравнению с мелким провинциальным мусором, оставляющим свои фекалии на ветках Бомбардира.
Ответить
Прокс
1769356400
Когда уже Сра....ньтак в Пердиве будет
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1769358608
Беспонтовый игоочишко,такое же и мнение. Нах.й вообще кому нужно мнение этого,не поймёшь кого?
Ответить
andr45
1769358642
ДЫБЕНКО. Бывший?)) А, может быть, «липовый спартаковец»?) «Лада» (Тольятти)-110 игр; «Кубань»- 30 «Жемчужина» (Сочи) - 17 «Ростсельмаш» - 20 Центр-Р-Кавказ» люб. -1999 год Динамо (Краснодар) люб. -2005-2009
Ответить
FCSpartakM
1769363012
то есть, когда не выигрываешь чемп, то ты середняк ? записали
Ответить
Спартач80
1769364242
Кто это?...
Ответить
