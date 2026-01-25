Защитник «Динамо», пропустивший почти две недели сборов, вернулся в команду

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев приступил к тренировкам в общей группе вместе с остальной командой.

Он пропустил старт зимнего сбора «Динамо» в ОАЭ из‑за того, что вовремя не поменял загранпаспорт с истекшим сроком годности.

Сегодня «Динамо» проводило открытую тренировку в Дубае. Скопинцев занимался в общей группе с остальными футболистами. Как уточнили в клубе, до прилета в ОАЭ защитник готовился в Москве по индивидуальной программе и готов к нагрузкам.