Защитник «Динамо», пропустивший почти две недели сборов, вернулся в команду

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев приступил к тренировкам в общей группе вместе с остальной командой.
Он пропустил старт зимнего сбора «Динамо» в ОАЭ из‑за того, что вовремя не поменял загранпаспорт с истекшим сроком годности.
Сегодня «Динамо» проводило открытую тренировку в Дубае. Скопинцев занимался в общей группе с остальными футболистами. Как уточнили в клубе, до прилета в ОАЭ защитник готовился в Москве по индивидуальной программе и готов к нагрузкам.
- Сбор «Динамо» в Дубае начался 12 января.
- 28-летний Скопинцев в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»