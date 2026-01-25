Нашелся человек, который попытается спасти «Крылья Советов» от банкротства

Депутат Госдумы Владимир Плякин, уроженец Куйбышева, попытается спасти «Крылья Советов» от закрытия.

«Напишу запрос в «Ростех» с просьбой, если такая возможность ещe осталась, – отложить процедуру банкротства», – написал Плякин.