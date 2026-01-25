Нашелся человек, который попытается спасти «Крылья Советов» от банкротства

Депутат Госдумы Владимир Плякин, уроженец Куйбышева, попытается спасти «Крылья Советов» от закрытия.
«Напишу запрос в «Ростех» с просьбой, если такая возможность ещe осталась, – отложить процедуру банкротства», – написал Плякин.
- Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.
- «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: телеграм-канал Владимира Плякина