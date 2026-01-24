Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Шикунов заявил, что фанаты «Крыльев» зря скидываются на спасение клуба

Шикунов заявил, что фанаты «Крыльев» зря скидываются на спасение клуба

Вчера, 20:49

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал решение фанатов собирать деньги на спасение клуба.

По мнению Шикунова, фанаты напрасно скидываются – долг погасят иным образом.

«Там есть те, кто закроет эту задолженность. Ну что там люди соберут? Должны включиться большие руководители. Регион там не бедный, найдут деньги, чтобы погасить долг.

Просто болельщики переживают, начинают такие акции устраивать. Там люди очень любят футбол», – сказал Шикунов.

  • Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.
  • «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Раскрыта зарплата Адиева в «Крыльях Советов»
71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов» 6
Канчельскис объяснил, почему не будет скидываться на спасение «Крыльев Советов» 12
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
