Шикунов заявил, что фанаты «Крыльев» зря скидываются на спасение клуба

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал решение фанатов собирать деньги на спасение клуба.

По мнению Шикунова, фанаты напрасно скидываются – долг погасят иным образом.

«Там есть те, кто закроет эту задолженность. Ну что там люди соберут? Должны включиться большие руководители. Регион там не бедный, найдут деньги, чтобы погасить долг.

Просто болельщики переживают, начинают такие акции устраивать. Там люди очень любят футбол», – сказал Шикунов.