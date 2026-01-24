Нино рассказал, как ему играется с Дивеевым

Защитник «Зенита» Нино поделился впечатлениями от первой игры с партнером Игорем Дивеевым.

Речь про товарищеский матч против «Шанхай Шэньхуа» (4:1).

Дивеев куплен у ЦСКА за 2+ миллиона евро. Также в ЦСКА отправился Лусиано Гонду.

«Зенит» сейчас на сборе в Катаре.

«Безусловно, мы еще не в том игровом ритме, в котором должны быть, но он набирается шаг за шагом.

Очень приятно было сыграть впервые с Игорем. Мы каждый день тренируемся вместе, привыкаем друг к другу, и мне кажется, прогресс идет с хорошей скоростью», – сказал Нино.