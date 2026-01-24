Фильцов ждет возвращения Баринова в «Локомотив»

Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов прокомментировал уход Дмитрия Баринова из московской команды.

«Баринов остаeтся легендой «Локомотива», несмотря на свой уход. Это воспитанник, провeл столько матчей, был капитаном, лидером, завоевал титулы. Он внeс большой вклад в «Локомотив», такие футболисты надолго остаются в памяти клуба и болельщиков.

Может быть, Баринов ещe вернeтся в «Локомотив» после окончания контракта с ЦСКА. А после окончания карьеры он точно вправе рассчитывать на работу в структуре клуба, потому что это его родные стены. Такие игроки запоминаются», – сказал Фильцов.