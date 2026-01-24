Ближайший трансфер «Спартака» назвали «редчайшим бредом»

Агент, юрист Антон Смирнов не одобрил покупку «Спартаком» футболиста «Балтики» Владислава Сауся.

«Я не понимаю покупки «Спартаком» Сауся за 350 миллионов рублей. Это 4 миллиона евро, если что.

За игрока, у которого первый сезон в РПЛ и 18 игр.

Ещe небось насыпят личку, плюс заплатят агентские. Это бред редчайший», – написал Смирнов.