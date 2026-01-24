Введите ваш ник на сайте
Ближайший трансфер «Спартака» назвали «редчайшим бредом»

Сегодня, 17:33
15

Агент, юрист Антон Смирнов не одобрил покупку «Спартаком» футболиста «Балтики» Владислава Сауся.

«Я не понимаю покупки «Спартаком» Сауся за 350 миллионов рублей. Это 4 миллиона евро, если что.

За игрока, у которого первый сезон в РПЛ и 18 игр.

Ещe небось насыпят личку, плюс заплатят агентские. Это бред редчайший», – написал Смирнов.

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Саусь Владислав
subbotaspartak
1769270377
..Это бред редчайший», – написал Смирнов... так как без меня...
Ответить
NewLife
1769270704
Что это за прыщ, который постоянно хейтит Спартак ?
Ответить
Иван Петров 1986
1769271185
А я тоже так думаю.
Ответить
zigbert
1769271593
Какое его вообще дело кто кого покупает.
Ответить
FWSPM
1769271887
редчайший бред это когда такое дерево как денисов сыграл 140 матчей в основе при таком бюджете как у Спартака. Бред стыд и позор для великого клуба. Ну ничего теперь совсем другая карта пойдет.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1769272471
Каков клуб,такие трансферы. Для низа таблицы один другого стоят. Гыгыгы
Ответить
FCSpartakM
1769272733
согласен отчасти, он в первую очередь не нужен в принципе. Откачайте от пьяного угара Самошникова лучше. Саусь такой же как Дмитриев, они не защитники. Вряд ли Карседо в 3 цз собрался играть.
Ответить
Cleaner
1769272795
А что, подписание главным тренером Спартака Карседо еще не было РЕДЧАЙШИМ БРЕДОМ? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Zenmaster84
1769273128
Пачпортист нужен и Балтику ослабить ...
Ответить
шахта Заполярная
1769273959
Зачем этот бред писать.
Ответить
