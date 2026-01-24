Болельщики «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход форварда Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро».
«Матео Кассьерра ушел. Спасибо за игру и за голы. Фамилию человек в конце концов отвоевал из плена «Кафешки» – когда вообще такое было?
По факту получился отличный трансфер: заработали денег на 28-летнем легионере, свои 50 (ну почти) за 4 миллиона евро он забил.
Удачи и пока», – написали болельщики.
- Кассьерра выступал за «Зенит» с 2022 года.
- Он забил 49 голов и сделал 23 ассиста в 127 матчах.
- Рыночная стоимость колумбийца – 9 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»