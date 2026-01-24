Канчельскис объяснил, почему не будет скидываться на спасение «Крыльев Советов»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис прокомментировал решение фанатов «Крыльев Советов» собирать деньги на спасение клуба.

«Я бы поучаствовал в сборах денег для «Крыльев», если бы у меня была приличная зарплата. Хотя бы как в клубе РПЛ. Тогда можно было бы подключиться и помочь. Сейчас у меня не такой большой доход, чтобы серьeзно помочь клубу. Не понимаю, как можно было довести его до такого. Сбор денег не спасeт ситуацию.

Это демонстративный жест. Но за него перед самарскими болельщиками нужно снять шляпу. У меня всe равно остаeтся вопрос: как в клубе так долго могли работать жулики и проходимцы? Неужели он не может с ними разобраться? Может, просто не хочет. Жулики набедокурили, а болельщики вынуждены собирать деньги. Прикрываться ими неправильно», – сказал Канчельскис.