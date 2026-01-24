Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 37-летний Дзюба двумя словами описал свое состояние на сборах

37-летний Дзюба двумя словами описал свое состояние на сборах

Сегодня, 10:09

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о сборах команды в ОАЭ.

Он обратил внимание, что результат контрольных матчей не важен.

«В таких командах сборы всегда тяжeлые. Ничего, держусь. Сравнивая показания прошлого года, лучше перевариваем нагрузку и лучше бегаем. Так что чисто по цифрам – есть прогресс.

Ждeм 28 февраля, день «икс». Чтобы все были в порядке к матчам чемпионата. Здесь, в Эмиратах, сейчас не обязательно обыгрывать кого-то, главное – быть в порядке к официальным матчам», – сказал Дзюба.

  • Дзюба в «Акроне» с сентября 2024 года.
  • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
  • Контракт до лета.

Еще по теме:
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона» 8
Ловчев описал Дзюбу двумя словами 5
Дзюба назвал своих подопечных в «Акроне»: «Хочу воспитать, чтобы их забрали топ‑клубы» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2)
19:32
1
Прощальный пост Кассьерры по случаю ухода из «Зенита»
19:11
3
ЦСКА дали рекомендацию, кем заменить Акинфеева
18:30
5
Представитель Воробьев высказался о будущем игрока на фоне информации о переходе в «Зенит»
17:55
6
Агент объяснил, зачем «Спартак» покупает Сауся
17:45
14
Ближайший трансфер «Спартака» назвали «редчайшим бредом»
17:33
15
71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов»
16:53
5
Канчельскис объяснил, почему не будет скидываться на спасение «Крыльев Советов»
16:39
7
Саусь определился с номером в «Спартаке»
16:27
5
Точная дата ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити»
16:01
1
Все новости
Все новости
Раскрыта зарплата Адиева в «Крыльях Советов»
19:26
Дзюба стал чемпионом внутри «Акрона»
19:20
2
Выявлена самая невезучая команда РПЛ
18:51
1
Определены крайние в опоздании динамовца Скопинцева на сборы
18:44
Ближайший трансфер «Спартака» назвали «редчайшим бредом»
17:33
15
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Ростов» обменялись голами (1:1), Комличенко забил бывшей команде
17:24
1
71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов»
16:53
5
Канчельскис объяснил, почему не будет скидываться на спасение «Крыльев Советов»
16:39
7
Саусь определился с номером в «Спартаке»
16:27
5
Рабинер назвал худшее футбольное воспоминание 21-го века
15:51
1
УЕФА принял решение по России в наступающем сезоне Лиги наций
15:43
65
Полузащитник «Спартака» выбыл на несколько недель
15:29
3
Фото«Локомотив» показал новый вес Веры
15:17
Фото2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР
14:51
5
2 игрока покидают сбор «Спартака» в ОАЭ
14:47
4
Установлено местонахождение покидающего «Динамо» Макарова
14:11
1
Европейский клуб отказался играть с российским
13:41
7
Агент прокомментировал исчезновение спартаковца Самошникова
13:29
7
Прогноз на следующий клуб Головина
13:17
6
Агент игрока «Балтики» подтвердил медосмотр для «Спартака»
12:17
8
Голенков: «Карпин был негативно настроен ко мне, но пофигу»
12:14
1
Ещенко продолжает верить в чемпионство «Спартака»: «Ничего не решено»
12:08
1
Губерниев отреагировал на резкое ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
11:59
3
Семака сделали крайним в прогулах Венделом сборов
11:38
13
Самая сексуальная спортивная ведущая России одним словом отреагировала на то, как фанаты спасают «Крылья Советов» от закрытия
11:24
7
Стало известно, сколько еще Кордоба будет восстанавливаться от травмы
11:18
2
Видео«Зенит» обратился к ушедшему Кассьерре
10:44
9
2 игрока ЦСКА могут отправиться в братский «Партизан»
10:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 