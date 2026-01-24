37-летний Дзюба двумя словами описал свое состояние на сборах

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о сборах команды в ОАЭ.

Он обратил внимание, что результат контрольных матчей не важен.

«В таких командах сборы всегда тяжeлые. Ничего, держусь. Сравнивая показания прошлого года, лучше перевариваем нагрузку и лучше бегаем. Так что чисто по цифрам – есть прогресс.

Ждeм 28 февраля, день «икс». Чтобы все были в порядке к матчам чемпионата. Здесь, в Эмиратах, сейчас не обязательно обыгрывать кого-то, главное – быть в порядке к официальным матчам», – сказал Дзюба.