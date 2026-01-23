Дзюба назвал своих подопечных в «Акроне»: «Хочу воспитать, чтобы их забрали топ‑клубы»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба признался, что уделяет особое внимание трем одноклубникам.
«Я больше обращаю внимание на наших молодых. Мои подопечные – «три богатыря» Пестряков, Болдырев и Тереховский, которых я хочу воспитать, чтобы их забрали топ‑клубы.
Это три моих джокера в команде, которые должны «стрельнуть». Они обязаны это сделать, иначе я им устрою!» – сказал Дзюба.
- 19-летний Игнат Тереховский – вратарь. Статистика в этом сезоне: 3 матча, 7 пропущенных голов. Рыночная стоимость – 100 тысяч евро.
- 21-летний Максим Болдырев – атакующий полузащитник. Статистика в этом сезоне: 1+1 в 17 играх. Рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
- 19-летний Дмитрий Пестряков – правый вингер. Статистика в этом сезоне: 18 матчей, 6 голов, 2 ассиста. Рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»