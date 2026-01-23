Дзюба назвал своих подопечных в «Акроне»: «Хочу воспитать, чтобы их забрали топ‑клубы»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба признался, что уделяет особое внимание трем одноклубникам.

«Я больше обращаю внимание на наших молодых. Мои подопечные – «три богатыря» Пестряков, Болдырев и Тереховский, которых я хочу воспитать, чтобы их забрали топ‑клубы.

Это три моих джокера в команде, которые должны «стрельнуть». Они обязаны это сделать, иначе я им устрою!» – сказал Дзюба.