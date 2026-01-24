Введите ваш ник на сайте
  Самая сексуальная спортивная ведущая России одним словом отреагировала на то, как фанаты спасают «Крылья Советов» от закрытия

Самая сексуальная спортивная ведущая России одним словом отреагировала на то, как фанаты спасают «Крылья Советов» от закрытия

Сегодня, 11:24
7

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, прокомментировала решение болельщиков «Крыльев Советов» жертвовать деньги на спасение клуба.

«Офигеть.

В Самаре болельщики пытаются спасти «Крылья Советов» от долгов!» – написала Уразбахтина.

  • Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.
  • «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной
Император Бомжей
1769243907
На что ума хватило, то и выдала))) Что тут такого то?собирают и собирают
Ответить
boris63
1769246661
Настоящие болельщики!
Ответить
СильныйМозг
1769248628
Есть и покрасивей девушки. И по скромней. Хотя некоторым номэд и спартач80 заходит, но мне вульгарные не интересуют.
Ответить
Иван Петров 1986
1769251303
Ну губки как у лошадки.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769252721
теперь на этом ресурсе будет интересно мнение Зухры, Фатимы, Гюльчатай... и т.д. совсем уже скатился "желтый" ресурс.....
Ответить
k611
1769265411
Судя по имени и фамилии не России а одной из среднеазиатских республик бывшего СССР.
Ответить
18+
18+
