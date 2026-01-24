Самая сексуальная спортивная ведущая России одним словом отреагировала на то, как фанаты спасают «Крылья Советов» от закрытия

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, прокомментировала решение болельщиков «Крыльев Советов» жертвовать деньги на спасение клуба.
«Офигеть.
В Самаре болельщики пытаются спасти «Крылья Советов» от долгов!» – написала Уразбахтина.
- Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.
- «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной