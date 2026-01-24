«Зенит» продал Кассьерру, дебютный матч Карседо в «Спартаке», дата окончания карьеры Роналду и другие новости

Два игрока ЦСКА близки к переходу в «Крылья Советов»
Раскрыта конкретная дата окончания карьеры Роналду
РФС наложил трансферный бан на «Крылья Советов» – есть реакция клуба
Захарян может сменить клуб в Примере
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
«Динамо» бесплатно отпустит игрока, купленного за 7,5 миллиона
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры – форварда представили в новом клубе
Раскрыта зарплата Нани в Казахстане – он мог оказаться в другой стране СНГ
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо, «Динамо» по пенальти победило команду Слуцкого
10-миллионный вингер из Турции согласился перейти в ЦСКА
Клопп в случае назначения в «Реал» избавится от двух футболистов
