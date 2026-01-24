Серия А. «Интер» уничтожил «Пизу», уступая 0:2 к 23-й минуте

«Интер» одержал волевую победу над «Пизой» в 22-м туре чемпионата Италии.

Миланцы проигрывали 0:2, но еще до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Итог матча – 6:2 в пользу «Интера», который, набрав три очка, закрепился на первом месте в Серии А.