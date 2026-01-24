Введите ваш ник на сайте
Серия А. «Интер» уничтожил «Пизу», уступая 0:2 к 23-й минуте

Сегодня, 00:43

«Интер» одержал волевую победу над «Пизой» в 22-м туре чемпионата Италии.

Миланцы проигрывали 0:2, но еще до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Итог матча – 6:2 в пользу «Интера», который, набрав три очка, закрепился на первом месте в Серии А.

Италия. Серия А. 22 тур
Интер - Пиза - 6:2 (2:2)
Голы: 0:1 - С. Морео, 11; 0:2 - С. Морео, 23; 1:2 - П. Зелински, 39 (с пенальти); 2:2 - Л. Мартинес, 41; 3:2 - Ф. Пио Эспозито, 45+2; 4:2 - Ф. Димарко, 82; 5:2 - А. Бонни, 86; 6:2 - Г. Мхитарян, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

Рейтинг топ-20 клубов мира с самыми высокими доходами в прошлом сезоне 2
Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов 2
Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу», «Арсенал» победил «Интер» и другие результаты 3
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Интер
