Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ

24 января, 00:36
1

Экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Нани интересовались не только в Казахстане.

Сообщалось, что португальский вингер близок к переходу в «Актобе», где ему будут платить 70 тысяч долларов в месяц.

Также на 39-летнего футболиста претендовали «Товуз» и «Сабах», но оба клуба из Азербайджана получили от него отказ.

  • Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
  • В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.

Еще по теме:
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани 1
Нани сделал голевую передачу в первом матче за «Актобе»
Источник: Legalbet
Азербайджан. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Актобе Туран Товуз Сабах Нани
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769228344
Че й то он вдруг стал таким популярным на территории СНГ?)) Думаю он любой чемпионат украсит из СНГ, даже хромой или косой )))
Ответить
Главные новости
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
6
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Все новости
Все новости
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
1 сентября
4
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
29 августа
2
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
15 августа
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
13 августа
1
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
12 августа
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
11 августа
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
10 августа
3
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
«Локомотив» избавился от футболиста, купленного за 3 миллиона
31 июля
8
ФотоБывший вратарь «Рубина» перешел в клуб Бердыева
5 июля
ФотоКлуб Бердыева расстался с российским вратарем и бывшим легионером «Спартака»
3 июля
Фото«Ростов» подписал бразильского защитника
1 июля
«Ростов» подписал бразильского защитника
30 июня
4
«Пари НН» продал вингера, которым интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Балтика»
25 июня
2
Талалаев ответил на критику Бердыева
19 июня
10
Клуб Бердыева подпишет экс-вратаря «Зенита»
12 июня
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Предложен кандидат на замену Дюкову во главе РФС: «Футбол в России поменяется в лучшую сторону»
28 мая
5
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
25 мая
17
Бердыев прошелся по «Балтике»: «Там мало мысли, а мне интеллект важен»
25 мая
7
Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 32 года
21 мая
4
Автор 2 голов в сезоне ЛЧ отказал «Ахмату»
26 февраля
1
В «Локомотиве» прокомментировали информацию о шантаже со стороны Монтеса
25 февраля
Лига чемпионов. «Карабах» дважды забил в Англии, «Байер» прошел «Олимпиакос»
25 февраля
1
Фото«Урал» арендовал белорусского нападающего
17 февраля
В Азербайджане резко ответили Мостовому на его слова про «Карабах»
11 февраля
9
Клуб Бердыева взял в аренду защитника «Локомотива»
10 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+