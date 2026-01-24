39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ

Экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Нани интересовались не только в Казахстане.

Сообщалось, что португальский вингер близок к переходу в «Актобе», где ему будут платить 70 тысяч долларов в месяц.

Также на 39-летнего футболиста претендовали «Товуз» и «Сабах», но оба клуба из Азербайджана получили от него отказ.