39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ

Экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Нани интересовались не только в Казахстане.
Сообщалось, что португальский вингер близок к переходу в «Актобе», где ему будут платить 70 тысяч долларов в месяц.
Также на 39-летнего футболиста претендовали «Товуз» и «Сабах», но оба клуба из Азербайджана получили от него отказ.
- Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
- В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
Источник: Legalbet