  • Главная
  • Новости
  • Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве

Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве

Сегодня, 19:55
10

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко озвучил свою версию конфликта с сантехником.

«Я с ним разговаривал как с мужчиной, который ударил и обматерил мою жену, а не как с сантехником.

Случилось так, что когда не стало воды, во всех домах уже вернули, а в нашем из-за его непрофессионализма замерз бойлер или какая-то аппаратура, и не было холодной воды.

Жители дома, четыре женщины, пошли выяснять какую-то ситуацию. Приехала аварийка, сделавшая свое дело. Надо было довести его до конца. Он закрывал дверь и направился домой – у него закончился рабочий день.

Наши женщины встали и помешали ему, сказав, что, пожалуйста, завершите свою работу. Мы уже 2-й или 3-й день без холодной воды. Он ударил в грудь мою жену и сказал: «*** [надоели] вы все».

После этого женщина набрала меня, и я по-мужски подошел к нему разговаривать. За грудки мы взялись, но словами... Больше ничего, я не бил его. Я не рукоприкладствовал.

Он после этого еще поработал там полчаса или час. Потом ко мне пришла полиция. Оказалось, что он вызвал скорую и написал на меня заявление. Вот и все.

Еще раз подчеркиваю, что не надо прикрываться статусом сантехника, потому что я разговаривал с ним как с мужчиной, который оскорбил и ударил мою жену», – рассказал Михайличенко.

Источник: Спортс’’
Украина. Премьер-лига Динамо К Украина Михайличенко Алексей
