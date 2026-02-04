На Украине «заблюрили» выступление Зинченко в России

Украинский футбольный аккаунт Vzbirna напомнил все клубы Александра Зинченко после его трансфера в «Аякс».
Однако журналисты специально замазали логотип российской «Уфы».
- Сообщалось, что «Аякс» заплатит за аренду Зинченко «Арсеналу» 1,5 миллиона евро и бонусы, связанные с возможным завоеванием права сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
- В этом сезоне 29-летний украинец провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» на правах аренды.
- Зинченко был в «Уфе» в 2015-2016 годах.
Источник: «Бомбардир»