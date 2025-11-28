В Киеве мобилизовали бывшего игрока сборной Украины

В Киеве мобилизовали бывшего полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. Он будет служить в ВСУ.
«После прохождения ВВК и общения с рекрутерами он избрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины. Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало», – сообщил Киевский городской ТЦК и СП.
- Гармаш провел 31 матч в составе сборной Украины.
- На его счету 26 матчей и 4 гола за «Динамо К» в Лиге чемпионов.
Источник: Спортс«