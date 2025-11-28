Введите ваш ник на сайте
В Киеве мобилизовали бывшего игрока сборной Украины

Сегодня, 20:28
7

В Киеве мобилизовали бывшего полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. Он будет служить в ВСУ.

«После прохождения ВВК и общения с рекрутерами он избрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины. Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало», – сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

  • Гармаш провел 31 матч в составе сборной Украины.
  • На его счету 26 матчей и 4 гола за «Динамо К» в Лиге чемпионов.

Страдающий от алкоголизма Милевский застрял в лифте и записал эпичное матерное видео 8
Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины 1
Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным 5
Источник: Спортс«
Украина. Премьер-лига Гармаш Денис
Комментарии (7)
Desma
1764351634
Всё правильно. Надо мобилизовать Забарного, Довбика, Мудрика....и еже с ними. Не фиг визжать о самостийности незалежной и изъявлять преданность в соцсетях. Вперед, в окопы!!!
Ответить
За что бан ?
1764352170
Не убёг Дениска ю
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764353494
Знаем как на окраине мобилизуют. Силком в воронок с заломленными руками в браслетах. Гыгыгы
Ответить
Not angry fan
1764357954
Этого мобилизовали достаточно нежно, всего карман от куртки оторвали.
Ответить
