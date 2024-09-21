22 сентября на стадионе «Полесье» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Украины, в котором встретятся хозяева – «Полесье» и «ЛНЗ». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и матч обещает быть напряженным. «Полесье» занимает 2-е место с 13 очками, тогда как «ЛНЗ» идет на 4-й позиции с 10 очками.

Анализ команды «Полесье»

Под руководством Сергея Шищенко «Полесье» показывает впечатляющую форму, выиграв три последних матча подряд. Команда забивает в среднем 2.4 гола за игру, что подчеркивает их атакующую мощь. Александр Назаренко стал ключевым игроком в атаке, забив 6 голов в 7 матчах. Оборона «Полесья» также стабильна, пропуская всего 0.6 гола за игру за последние 5 встреч. На своем стадионе команда играет уверенно, что делает их фаворитом предстоящего матча.

Последние 5 матчей:

Полесье 2:1 Верес

Черноморец 1:4 Полесье

Полесье 4:0 Оболонь

Полесье 1:1 Ингулец

Шахтер 0:1 Полесье

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 2.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Побеждает в 3 последних матчах.

Анализ команды «ЛНЗ»

Команда под руководством Андреса Карраско демонстрирует менее стабильные результаты, хотя и занимает 4-е место в таблице. В последних 5 матчах «ЛНЗ» забила 6 голов, но пропускает в среднем 1.2 гола за игру. Лучший бомбардир Геннадий Пасич забил всего 2 гола в 6 матчах, что говорит о некотором спаде в атакующих действиях. Защита команды не всегда справляется с нагрузками, что подтверждается пропуском голов в последних 5 матчах.

Последние 5 матчей:

Колос 1:1 ЛНЗ

Динамо Киев 1:0 ЛНЗ

ЛНЗ 2:1 Карпаты

ЛНЗ 3:1 Рух

Александрия 2:0 ЛНЗ

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в 5 последних матчах.

Личные встречи

В последних встречах между этими командами преимущество у «Полесья». Они выиграли 3 из 4 последних матчей против «ЛНЗ», включая товарищеский матч в июле 2024 года.

Прогноз на матч

«Полесье» находится в отличной форме и уверенно двигается по турнирной таблице, забивая много и демонстрируя надежную оборону. «ЛНЗ», в свою очередь, показывает менее стабильные результаты, особенно в гостевых матчах. Учитывая текущую форму команд и статистику, «Полесье» является фаворитом встречи.

Рекомендация: П1 (Победа Полесья) за коэффициент 1.90.