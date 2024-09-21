В 22-м туре Премьер-лиги Украины «Верес» примет «Ингулец» на своем поле. Оба клуба находятся в нижней части таблицы и испытывают сложности с набором очков. «Верес» занимает 13-е место с 4 очками, а «Ингулец» расположился на 15-й позиции с 3 очками. Ожидается напряженная борьба, учитывая необходимость обеих команд выбираться из зоны вылета.

Анализ команды «Верес»

Под руководством Сергея Лавриненко, «Верес» показывает неплохую атакующую игру, забивая в 4 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Владислав Шарай, продолжает забивать и имеет 3 гола в активе за 7 матчей. Однако команда испытывает проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Верес проиграл три последних домашних матча, что добавляет давления перед предстоящей встречей.

Последние 5 матчей:

Полесье 2:1 Верес

Верес 1:3 Левый берег

Колос 0:1 Верес

Металлист 1925 0:4 Верес (Кубок)

Верес 0:2 Кривбасс

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Проигрывает в 3 последних домашних матчах.

Анализ команды «Ингулец»

Команда Василия Кобина не выигрывает уже 10 матчей подряд, что говорит о серьезных проблемах. В последних 5 матчах «Ингулец» пропускает в среднем 2 гола за игру, и хотя они стабильно забивают, этого недостаточно для побед. Оборонительные проблемы и нестабильность в атаке делают ситуацию сложной для команды.

Последние 5 матчей:

Черноморец Одесса 1:0 Ингулец

Александрия 1:1 Ингулец (Товарищеский матч)

Рух 5:0 Ингулец

Кривбасс 1:1 Ингулец

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 2 гола за игру.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Не выигрывает в 10 последних матчах.

Личные встречи

В последних матчах между командами «Верес» имеет преимущество, выиграв последнюю встречу в июне 2023 года со счетом 1:0.

Прогноз на матч

Обе команды испытывают проблемы как в атаке, так и в обороне. Однако «Верес» показывает более стабильную игру на своем поле, даже несмотря на недавние поражения. С учетом текущей формы обеих команд и их стремления выбраться из кризиса, наиболее вероятным исходом может стать результативная ничья, либо минимальная победа «Вереса».

Рекомендация: Фора (0) на «Верес» за коэффициент 1.80.