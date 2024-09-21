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    • «Верес» – «Ингулец»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Украины – 22 сентября

    «Верес» – «Ингулец»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Украины – 22 сентября

    В 22-м туре Премьер-лиги Украины «Верес» примет «Ингулец» на своем поле. Оба клуба находятся в нижней части таблицы и испытывают сложности с набором очков. «Верес» занимает 13-е место с 4 очками, а «Ингулец» расположился на 15-й позиции с 3 очками. Ожидается напряженная борьба, учитывая необходимость обеих команд выбираться из зоны вылета.

    Анализ команды «Верес»

    Под руководством Сергея Лавриненко, «Верес» показывает неплохую атакующую игру, забивая в 4 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Владислав Шарай, продолжает забивать и имеет 3 гола в активе за 7 матчей. Однако команда испытывает проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Верес проиграл три последних домашних матча, что добавляет давления перед предстоящей встречей.

    Последние 5 матчей:

    • Полесье 2:1 Верес

    • Верес 1:3 Левый берег

    • Колос 0:1 Верес

    • Металлист 1925 0:4 Верес (Кубок)

    • Верес 0:2 Кривбасс

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Проигрывает в 3 последних домашних матчах.

    Анализ команды «Ингулец»

    Команда Василия Кобина не выигрывает уже 10 матчей подряд, что говорит о серьезных проблемах. В последних 5 матчах «Ингулец» пропускает в среднем 2 гола за игру, и хотя они стабильно забивают, этого недостаточно для побед. Оборонительные проблемы и нестабильность в атаке делают ситуацию сложной для команды.

    Последние 5 матчей:

    • Черноморец Одесса 1:0 Ингулец

    • Александрия 1:1 Ингулец (Товарищеский матч)

    • Рух 5:0 Ингулец

    • Кривбасс 1:1 Ингулец

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 2 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Не выигрывает в 10 последних матчах.

    Личные встречи

    В последних матчах между командами «Верес» имеет преимущество, выиграв последнюю встречу в июне 2023 года со счетом 1:0.

    Прогноз на матч

    Обе команды испытывают проблемы как в атаке, так и в обороне. Однако «Верес» показывает более стабильную игру на своем поле, даже несмотря на недавние поражения. С учетом текущей формы обеих команд и их стремления выбраться из кризиса, наиболее вероятным исходом может стать результативная ничья, либо минимальная победа «Вереса».

    Рекомендация: Фора (0) на «Верес» за коэффициент 1.80.

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    «Верес» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:42
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