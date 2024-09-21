В 22-м туре Премьер-лиги Украины «Верес» примет «Ингулец» на своем поле. Оба клуба находятся в нижней части таблицы и испытывают сложности с набором очков. «Верес» занимает 13-е место с 4 очками, а «Ингулец» расположился на 15-й позиции с 3 очками. Ожидается напряженная борьба, учитывая необходимость обеих команд выбираться из зоны вылета.
Анализ команды «Верес»
Под руководством Сергея Лавриненко, «Верес» показывает неплохую атакующую игру, забивая в 4 последних матчах подряд. Лучший бомбардир команды, Владислав Шарай, продолжает забивать и имеет 3 гола в активе за 7 матчей. Однако команда испытывает проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Верес проиграл три последних домашних матча, что добавляет давления перед предстоящей встречей.
Последние 5 матчей:
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Полесье 2:1 Верес
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Верес 1:3 Левый берег
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Колос 0:1 Верес
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Металлист 1925 0:4 Верес (Кубок)
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Верес 0:2 Кривбасс
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
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Проигрывает в 3 последних домашних матчах.
Анализ команды «Ингулец»
Команда Василия Кобина не выигрывает уже 10 матчей подряд, что говорит о серьезных проблемах. В последних 5 матчах «Ингулец» пропускает в среднем 2 гола за игру, и хотя они стабильно забивают, этого недостаточно для побед. Оборонительные проблемы и нестабильность в атаке делают ситуацию сложной для команды.
Последние 5 матчей:
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Черноморец Одесса 1:0 Ингулец
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Александрия 1:1 Ингулец (Товарищеский матч)
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Рух 5:0 Ингулец
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Кривбасс 1:1 Ингулец
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 2 гола за игру.
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Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
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Не выигрывает в 10 последних матчах.
Личные встречи
В последних матчах между командами «Верес» имеет преимущество, выиграв последнюю встречу в июне 2023 года со счетом 1:0.
Прогноз на матч
Обе команды испытывают проблемы как в атаке, так и в обороне. Однако «Верес» показывает более стабильную игру на своем поле, даже несмотря на недавние поражения. С учетом текущей формы обеих команд и их стремления выбраться из кризиса, наиболее вероятным исходом может стать результативная ничья, либо минимальная победа «Вереса».
Рекомендация: Фора (0) на «Верес» за коэффициент 1.80.