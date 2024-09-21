22 сентября на НСК «Олимпийский» пройдет матч между «Кривбассом» и «Ворсклой» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Украины. Оба клуба находятся в первой половине таблицы, но с разным подходом к последним матчам. «Кривбасс», набравший 10 очков, занимает 5-е место и не проигрывает в последних трех играх чемпионата. «Ворскла» с 8 очками находится на 9-й позиции, но не может победить в последних трех матчах.
Анализ команды «Кривбасс»
Под руководством Юрия Вернидуба «Кривбасс» показывает стабильную игру в обороне, хотя атака пока не так продуктивна. Команда забила 4 гола в последних 5 матчах, но при этом пропустила 6. Олег Кожушко, забивший 2 мяча, остается ключевой фигурой в атаке, но в целом нападение команды нуждается в усилении. В 5 из 7 последних матчей «Кривбасс» не проигрывал, что подчеркивает их оборонительную надежность.
Последние 5 матчей:
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Левый берег 0:1 Кривбасс
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Бетис 3:0 Кривбасс (Лига Конференций)
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Кривбасс 1:1 Ингулец
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Бетис 0:2 Кривбасс (Лига Конференций)
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Верес 0:2 Кривбасс
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
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Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
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Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
Анализ команды «Ворскла»
«Ворскла» под руководством Сергея Долганского демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 7 голов в последних 5 матчах. Тем не менее, защита команды не безупречна, и в среднем они пропускают 0.80 гола за игру. После поражения от «Динамо Киев» (3:1), команда попытается реабилитироваться. Лучший бомбардир команды – Николай Ковталюк, хотя его результативность пока оставляет желать лучшего.
Последние 5 матчей:
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Динамо Киев 3:1 Ворскла
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Ворскла 0:0 Рух
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Карпаты 1:1 Ворскла
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Ворскла 2:0 Оболонь
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Левый берег 0:3 Ворскла
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
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Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
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Не выигрывает в последних 3 матчах.
Личные встречи
В последних встречах между этими командами наблюдается равенство. В предыдущем сезоне команды сыграли вничью 1:1, но «Кривбасс» одержал крупную победу 4:1 в одном из матчей 2023 года.
Прогноз на матч
Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, но на данный момент «Кривбасс» выглядит более уверенно, особенно в обороне. «Ворскла» пытается найти стабильность, но их проблемы в атаке могут усложнить задачу на выезде. «Кривбасс», скорее всего, постарается воспользоваться этим и добиться положительного результата на домашнем стадионе.
Рекомендация: П1 (Победа Кривбасса) за коэффициент 2.10