22 сентября на НСК «Олимпийский» пройдет матч между «Кривбассом» и «Ворсклой» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Украины. Оба клуба находятся в первой половине таблицы, но с разным подходом к последним матчам. «Кривбасс», набравший 10 очков, занимает 5-е место и не проигрывает в последних трех играх чемпионата. «Ворскла» с 8 очками находится на 9-й позиции, но не может победить в последних трех матчах.

Анализ команды «Кривбасс»

Под руководством Юрия Вернидуба «Кривбасс» показывает стабильную игру в обороне, хотя атака пока не так продуктивна. Команда забила 4 гола в последних 5 матчах, но при этом пропустила 6. Олег Кожушко, забивший 2 мяча, остается ключевой фигурой в атаке, но в целом нападение команды нуждается в усилении. В 5 из 7 последних матчей «Кривбасс» не проигрывал, что подчеркивает их оборонительную надежность.

Последние 5 матчей:

Левый берег 0:1 Кривбасс

Бетис 3:0 Кривбасс (Лига Конференций)

Кривбасс 1:1 Ингулец

Бетис 0:2 Кривбасс (Лига Конференций)

Верес 0:2 Кривбасс

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Анализ команды «Ворскла»

«Ворскла» под руководством Сергея Долганского демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 7 голов в последних 5 матчах. Тем не менее, защита команды не безупречна, и в среднем они пропускают 0.80 гола за игру. После поражения от «Динамо Киев» (3:1), команда попытается реабилитироваться. Лучший бомбардир команды – Николай Ковталюк, хотя его результативность пока оставляет желать лучшего.

Последние 5 матчей:

Динамо Киев 3:1 Ворскла

Ворскла 0:0 Рух

Карпаты 1:1 Ворскла

Ворскла 2:0 Оболонь

Левый берег 0:3 Ворскла

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Не выигрывает в последних 3 матчах.

Личные встречи

В последних встречах между этими командами наблюдается равенство. В предыдущем сезоне команды сыграли вничью 1:1, но «Кривбасс» одержал крупную победу 4:1 в одном из матчей 2023 года.

Прогноз на матч

Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, но на данный момент «Кривбасс» выглядит более уверенно, особенно в обороне. «Ворскла» пытается найти стабильность, но их проблемы в атаке могут усложнить задачу на выезде. «Кривбасс», скорее всего, постарается воспользоваться этим и добиться положительного результата на домашнем стадионе.

Рекомендация: П1 (Победа Кривбасса) за коэффициент 2.10