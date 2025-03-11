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«Шахтер» подписал вингера, которым интересовался «Зенит»

Сегодня, 10:08

Вингер молодежной сборной Бразилии Алиссон Сантана перешел в «Шахтер» из «Атлетико Минейро». 19-летний игрок подписал контракт с украинским клубом до 2030 года.

  • Transfermarkt оценивает сумму трансфера Алиссона в 14 миллионов евро.
  • Футболист в этом году провел 2 матча за «Атлетико Минейро», в которых отметился 1 голом и 1 передачей. Также Алиссон сыграл на чемпионате Южной Америки U20, где в 8 играх отметился 1 забитым мячом.
  • В прошлом году вингер провел за клуб 36 встреч, забил 3 гола, отдал 1 голевой пас.
  • В январе журналист Марко Гевеш из Bica Galo сообщал, что Алиссон привлек внимание скаутов «Зенита».

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Источник: официальный сайт «Шахтера»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Атлетико Минейро Шахтер Зенит Alisson Santana
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