«Шахтер» подписал вингера, которым интересовался «Зенит»

Вингер молодежной сборной Бразилии Алиссон Сантана перешел в «Шахтер» из «Атлетико Минейро». 19-летний игрок подписал контракт с украинским клубом до 2030 года.

Transfermarkt оценивает сумму трансфера Алиссона в 14 миллионов евро.

Футболист в этом году провел 2 матча за «Атлетико Минейро», в которых отметился 1 голом и 1 передачей. Также Алиссон сыграл на чемпионате Южной Америки U20, где в 8 играх отметился 1 забитым мячом.

В прошлом году вингер провел за клуб 36 встреч, забил 3 гола, отдал 1 голевой пас.

В январе журналист Марко Гевеш из Bica Galo сообщал, что Алиссон привлек внимание скаутов «Зенита».