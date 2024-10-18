19 октября 2024 года на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч десятого тура украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Динамо» Киев. «Динамо» занимает 1-е место в турнирной таблице и стремится укрепить свои позиции, тогда как «Оболонь» находится в зоне вылета и нуждается в очках для выхода из кризиса.

«Оболонь»

Команда занимает 15-е место с 5 очками после 9 туров и показывает слабую результативность в этом сезоне. Лучший бомбардир «Оболони» – Виктор Близниченко, который забил всего 1 гол в 9 матчах. В последних пяти играх команда забила лишь 2 гола и пропустила 8, что подчеркивает проблемы в атаке и обороне. В домашнем матче против «Динамо» «Оболонь» постарается закрыться в обороне и сыграть на контратаках.

Последние матчи «Оболони»:

«Динамо» Киев

«Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка в 8 матчах. Команда не проигрывает в 10 последних матчах Премьер-лиги и показывает стабильные результаты в атаке и обороне. Виталий Буяльский является главным бомбардиром команды с 3 голами в 7 матчах. В последних пяти играх «Динамо» забило 5 голов и пропустило 6. На выезде команда играет уверенно, и текущая форма позволяет ожидать активных действий в атаке.

Последние матчи «Динамо» Киев:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами преимущество на стороне «Динамо». В декабре 2023 года «Динамо» одержало победу со счетом 2:0, а в августе 2023 года – 4:2. Однако «Оболонь» смогла выиграть в Кубке Украины в сентябре 2023 года со счетом 1:0, что показывает, что команда способна удивить даже сильного соперника.

Последние встречи:

«Динамо» 2:0 «Оболонь» (11.12.2023)

«Оболонь» 1:0 «Динамо» (27.09.2023, Кубок)

«Оболонь» 2:4 «Динамо» (04.08.2023)

Статистика

«Оболонь»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

«Динамо» Киев

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Оболонь» – «Динамо» Киев

«Динамо» Киев выглядит явным фаворитом этого матча, учитывая текущую форму и разницу в классе. «Оболонь» испытывает серьезные проблемы в атаке, что усложняет их шансы на положительный результат. Учитывая статистику и результаты последних встреч, можно ожидать, что «Динамо» будет доминировать и добьется победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» – коэффициент 1.25

Обе команды не забьют – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Динамо» за коэффициент 1.25.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущие показатели и тенденции, наиболее вероятным исходом будет победа «Динамо» со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» за 5.50.