Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Динамо» Киев, Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Оболонь» – «Динамо» Киев, Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч десятого тура украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Динамо» Киев. «Динамо» занимает 1-е место в турнирной таблице и стремится укрепить свои позиции, тогда как «Оболонь» находится в зоне вылета и нуждается в очках для выхода из кризиса.

    «Оболонь»

    Команда занимает 15-е место с 5 очками после 9 туров и показывает слабую результативность в этом сезоне. Лучший бомбардир «Оболони» – Виктор Близниченко, который забил всего 1 гол в 9 матчах. В последних пяти играх команда забила лишь 2 гола и пропустила 8, что подчеркивает проблемы в атаке и обороне. В домашнем матче против «Динамо» «Оболонь» постарается закрыться в обороне и сыграть на контратаках.

    Последние матчи «Оболони»:

    «Динамо» Киев

    «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка в 8 матчах. Команда не проигрывает в 10 последних матчах Премьер-лиги и показывает стабильные результаты в атаке и обороне. Виталий Буяльский является главным бомбардиром команды с 3 голами в 7 матчах. В последних пяти играх «Динамо» забило 5 голов и пропустило 6. На выезде команда играет уверенно, и текущая форма позволяет ожидать активных действий в атаке.

    Последние матчи «Динамо» Киев:

    Личные встречи

    В последних матчах между этими командами преимущество на стороне «Динамо». В декабре 2023 года «Динамо» одержало победу со счетом 2:0, а в августе 2023 года – 4:2. Однако «Оболонь» смогла выиграть в Кубке Украины в сентябре 2023 года со счетом 1:0, что показывает, что команда способна удивить даже сильного соперника.

    Последние встречи:

    • «Динамо» 2:0 «Оболонь» (11.12.2023)
    • «Оболонь» 1:0 «Динамо» (27.09.2023, Кубок)
    • «Оболонь» 2:4 «Динамо» (04.08.2023)

    Статистика

    «Оболонь»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Динамо» Киев

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Оболонь» – «Динамо» Киев

    «Динамо» Киев выглядит явным фаворитом этого матча, учитывая текущую форму и разницу в классе. «Оболонь» испытывает серьезные проблемы в атаке, что усложняет их шансы на положительный результат. Учитывая статистику и результаты последних встреч, можно ожидать, что «Динамо» будет доминировать и добьется победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» – коэффициент 1.25
    • Обе команды не забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Динамо» за коэффициент 1.25.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущие показатели и тенденции, наиболее вероятным исходом будет победа «Динамо» со счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» за 5.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 