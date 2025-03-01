Реакция Зинченко на скандал в Белом доме

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал вчерашний инцидент в американском Белом доме.

Там случился конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Еще со школы говорю, что сила не заключается в унижении человека толпой. Сила в том, чтобы, когда тебя унижают на весь мир, сделать так, чтобы унижающие выглядели жалко. И сегодня мир это увидел», – написал Зинченко в соцсети.