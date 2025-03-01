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Реакция Зинченко на скандал в Белом доме

1 марта, 15:29
7

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал вчерашний инцидент в американском Белом доме.

Там случился конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Еще со школы говорю, что сила не заключается в унижении человека толпой. Сила в том, чтобы, когда тебя унижают на весь мир, сделать так, чтобы унижающие выглядели жалко. И сегодня мир это увидел», – написал Зинченко в соцсети.

  • Трамп и Зеленский должны были подписать соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам.
  • Вместо этого они поругались.
  • Зеленский после Вашингтона отправился в Лондон.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Арсенал Зинченко Александр
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Комментарии (7)
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crf575757
1740835702
Какие все-таки жалкие эти *****, особенно этот клоун недомерок зеленский!
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Каратель помойников
1740842691
Какляцкая зинка в своем стиле..попрошайкам открытым текстом предъявили что надо платить по счетам,а наркот зеля начал что то из себя корчить,хотя по факту просто нарк и вор.кто кого унижал? Просто лохи забылись и им напомнили что они лохи
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Ollegator
1740842922
Как интересно трансформируется словосочетание "весь мир" в исполнении украинцев. Сначала Он включал в себя запад с прозападными странами и сателлитами. Позже сателлиты начали подавать голос и перестали быть частью "всего мира", теперь уже и штаты не входят в "весь украинский мир" :)
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САНЁК17
1740844549
Опять какли остались с люлеями, вид дядя Володя сказал бесплатный сыр только в мышеловке
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Oldtrafford83
1740892731
Срочно это изречение в книгу золотого фонда цитат)))
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Oldtrafford83
1740892817
Михалыч, будешь зинченку защищать или тебя снова в бан по кругу пустили?))
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