Смирнов дал прогноз, как скандал в Белом доме отразится на российском футболе

Агент, юрист Антон Смирнов прокомментировал вчерашний скандал в американском Белом доме. Там повздорили Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

«Что значит вчерашняя ситуация в Штатах и комментарии после нее для российского футбола.

То, что в европейских соревнованиях наши клубы и сборные не будут играть ещe очень долго. Сошедшая с ума Европа поддерживает Зеленского», – написал Смирнов.