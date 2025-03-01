Смирнов дал прогноз, как скандал в Белом доме отразится на российском футболе

Агент, юрист Антон Смирнов прокомментировал вчерашний скандал в американском Белом доме. Там повздорили Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
«Что значит вчерашняя ситуация в Штатах и комментарии после нее для российского футбола.
То, что в европейских соревнованиях наши клубы и сборные не будут играть ещe очень долго. Сошедшая с ума Европа поддерживает Зеленского», – написал Смирнов.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший – 25 марта против Замбии в Москве.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова