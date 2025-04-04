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Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА

Сегодня, 17:53
32

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объяснил свое поражение на выборах в исполнительный комитет УЕФА.

  • Обладатель «Золотого мяча»-2004 набрал всего 15 голосов из 55.
  • Шевченко уступил Рафаэлю Лусану (Испания) и Моше Зуаресу (Израиль).
  • Глава РФС Александр Дюков, состоявший в исполкоме УЕФА с 2021 года, не стал переизбираться и сложил полномочия.

«На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом – спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола, и я про футбол.

Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА.

Это подтвердилось последующими событиями на самом конгрессе. В этой связи я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину.

Мы не изменим свою позицию и продолжим реформы в нашем футболе», – сказал Шевченко.

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Источник: Спортс’’
Украина. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
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Комментарии (32)
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...уефан
1743779538
...знай, Филимонов придёт за тобой!)...
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Интерес
1743779574
Сначала вы хотели иметь,теперь поимели вас.Бумеранг возвращается в умелых руках потомков древних укров им в лобешник.
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Цугундeр
1743779893
Тю!!)))
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Спартач80
1743780689
Ты - политическая проститутка !!!
Ответить
Cleaner
1743780913
Потому, что задолбала уже Украина всех...(((
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subbotaspartak
1743781457
Мы не изменим свою позицию и продолжим реформы в нашем футболе».... Играйте в футбол... В. Уткин...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1743784927
То, что тебя говнюка послали - это из футбола, это про футбол. """"
Ответить
Skull_Boy
1743786437
Не звезди за умного сойдешь
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феникS
1743786784
из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА.==== Там коZлы из Венгрии, Словакии, Австрии мутят. Бабло , которое им пукин забашлял,отрабатывают.
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феникS
1743790465
Шева красава.Патриот своей Родины.
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