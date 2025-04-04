Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объяснил свое поражение на выборах в исполнительный комитет УЕФА.

Обладатель «Золотого мяча»-2004 набрал всего 15 голосов из 55.

Шевченко уступил Рафаэлю Лусану (Испания) и Моше Зуаресу (Израиль).

Глава РФС Александр Дюков, состоявший в исполкоме УЕФА с 2021 года, не стал переизбираться и сложил полномочия.

«На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом – спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола, и я про футбол.

Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА.

Это подтвердилось последующими событиями на самом конгрессе. В этой связи я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину.

Мы не изменим свою позицию и продолжим реформы в нашем футболе», – сказал Шевченко.