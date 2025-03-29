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«Лучше не позориться»: заслуженный тренер Украины – о своей сборной

Сегодня, 08:27

Олег Федорчук, заслуженный тренер Украины, оценил проигрыш сборной в переходных матчах Лиги наций.

  • В стыках Украина по сумме двух игр уступила Бельгии.
  • Теперь украинцы будут выступать в Лиге В, бельгийцы – в Лиге А.
  • Летом Украина стартует в отборе ЧМ-2026.

«Я считаю, что лучше не выходить в элиту, чем выйти и там позориться. Это всe равно что ученика-троечника отправить учиться в университет.

В конце концов, не забывайте, что мы вообще могли оказаться в третьем по силе дивизионе, потому что были в шаге от вылета», – цитирует Федорчука издание «Экспресс онлайн».

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Украина
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