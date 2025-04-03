На Украине отреагировали на возможное возвращение российских команд в международные турниры

Украинская ассоциация футбола опубликовала заявление в связи с обсуждением снятия санкций с российских клубов и сборных.

«Возвращение россиян к соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность международных соревнований.

К сожалению, в течение этих лет уже несколько раз поднимался вопрос о пересмотре данного решения и предпринимались попытки частичной отмены ограничений, в частности, в части допуска к соревнованиям юношеских команд U17.

Мы обращаемся к вам с призывом о недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов», – говорится в заявлении.