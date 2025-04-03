На Украине отреагировали на возможное возвращение российских команд в международные турниры

Украинская ассоциация футбола опубликовала заявление в связи с обсуждением снятия санкций с российских клубов и сборных.
«Возвращение россиян к соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность международных соревнований.
К сожалению, в течение этих лет уже несколько раз поднимался вопрос о пересмотре данного решения и предпринимались попытки частичной отмены ограничений, в частности, в части допуска к соревнованиям юношеских команд U17.
Мы обращаемся к вам с призывом о недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов», – говорится в заявлении.
- Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».
- Президент УЕФА Александер Чеферин добавил, что решение о допуске России к международным турнирам будет приниматься совместно с ФИФА.
Источник: «Бомбардир»