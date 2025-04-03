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  • На Украине отреагировали на возможное возвращение российских команд в международные турниры

На Украине отреагировали на возможное возвращение российских команд в международные турниры

Вчера, 18:11
19

Украинская ассоциация футбола опубликовала заявление в связи с обсуждением снятия санкций с российских клубов и сборных.

«Возвращение россиян к соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность международных соревнований.

К сожалению, в течение этих лет уже несколько раз поднимался вопрос о пересмотре данного решения и предпринимались попытки частичной отмены ограничений, в частности, в части допуска к соревнованиям юношеских команд U17.

Мы обращаемся к вам с призывом о недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов», – говорится в заявлении.

  • Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.
  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».
  • Президент УЕФА Александер Чеферин добавил, что решение о допуске России к международным турнирам будет приниматься совместно с ФИФА.

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Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Украина Россия
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Комментарии (19)
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СильныйМозг
1743693361
Бедные, последние хлоптцы, сейчас начнут вены себе резать, в слезах!
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Интерес
1743693674
Видимо,все остатки эмигрируют в Польшу,Германию и Израиль.Ну кто не сможет преодолеть заслоны в Шереметьево.
Ответить
fakeid
1743693839
"ставит под прямую угрозу безопасность международных соревнований" каким образом? что они впотребили?
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Тинез Розоп
1743696232
А где тутошний какол?…(давно не видно)
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russkiisergei
1743697822
украина? нет больше такой страны!!!
Ответить
biber.ru
1743698633
Собака лает, а караван идёт.
Ответить
crf575757
1743700356
Бандероголовым надо заткнуться! Скоро Великая Россия сотрет этих тварей с лица земли!
Ответить
"НЕ" АДЕКВАТ
1743701157
Сала ухраине...срал на уграине...зеля на героине
Ответить
"НЕ" АДЕКВАТ
1743701198
УкроНина...укроГероина
Ответить
R_a_i_n
1743702354
Щас кастрюлеголовый бандерлог настрочит пару высеров про миллиардные потери.
Ответить
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