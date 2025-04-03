Инфантино: «Надеюсь, скоро мы вернем Россию в футбольный мир»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что в будущем сможет вернуть Россию в международный футбол.
«Наш мир разделeн, мы должны использовать каждую возможность объединять людей. Идут переговоры насчeт мира на Украине. Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что всe разрешилось», – сказал Инфантино.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и не участвует в отборе ЧМ-2026. Также команда пропустила два розыгрыша Лиги наций УЕФА.
Источник: «Чемпионат»