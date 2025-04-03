Российские команды одновременно вернут в турниры ФИФА и УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление о снятии санкций с российского футбола.

По его словам, решение о допуске России к международным турнирам будет приниматься совместно с ФИФА.

«Первое решение было принято вместе с ФИФА, и поскольку мы обсуждаем этот вопрос с ФИФА, то мы примем совместное решение», – сказал Чеферин.