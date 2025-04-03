Российские команды одновременно вернут в турниры ФИФА и УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление о снятии санкций с российского футбола.
По его словам, решение о допуске России к международным турнирам будет приниматься совместно с ФИФА.
«Первое решение было принято вместе с ФИФА, и поскольку мы обсуждаем этот вопрос с ФИФА, то мы примем совместное решение», – сказал Чеферин.
- Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3 лет – с конца февраля 2022 года.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».
Источник: «Спорт-Экспресс»