Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина

    Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина

    Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский задержан. Ему вменяют организацию договорных матчей, сообщил телеграм-канал «Политика страны».

    «Некоторые из участников группировки – бывшие спортсмены мирового уровня, использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации «договорных» матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины», – сказано в заявлении.

    Как считает следствие, преступники, в число которых входит Милевский, путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли спортсменов проигрывать свои матчи.

    Речь идет о таких видах спорта, как киберфутбол, кибербаскетбол, настольный теннис, футбол, баскетбол.

    • Милевский после карьеры пристрастился к алкоголю.
    • В России игрок выступал за «Тосно» в 2016-2017 годах.
    • За сборную Украины форвард провел 50 матчей, забил 8 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Страдающий от алкоголизма Милевский повлиял на карьеру Лички: подробности 4
    Алиев разругался с Милевским: «Для меня этот человек больше не существует» 4
    Лечившийся от алкоголизма Милевский рассказал, как нужно проводить выходные 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2024 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    опус 2
    1734010111
    А кто решил что он страдает ?
    Ответить
    DMитрий
    1734044106
    Речь идет о таких видах спорта, как киберфутбол, кибербаскетбол... Пьер де Кубертен в гробу перевернулся, а у меня тошнота подступила на данную связку слов!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 