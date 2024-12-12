Страдающий от алкоголизма Милевский задержан: известна причина

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский задержан. Ему вменяют организацию договорных матчей, сообщил телеграм-канал «Политика страны».

«Некоторые из участников группировки – бывшие спортсмены мирового уровня, использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации «договорных» матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины», – сказано в заявлении.

Как считает следствие, преступники, в число которых входит Милевский, путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли спортсменов проигрывать свои матчи.

Речь идет о таких видах спорта, как киберфутбол, кибербаскетбол, настольный теннис, футбол, баскетбол.

Милевский после карьеры пристрастился к алкоголю.

В России игрок выступал за «Тосно» в 2016-2017 годах.

За сборную Украины форвард провел 50 матчей, забил 8 голов.

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