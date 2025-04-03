Шевченко не выбрали членом исполкома УЕФА, Дюков не переизбирался

Сегодня на конгрессе УЕФА в Белграде прошли выборы в исполнительный комитет.
В новый состав исполкома не попал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Глава РФС Александр Дюков, состоявший в исполкоме УЕФА с 2021 года, не стал переизбираться и сложил полномочия.
Всего были избраны семь человек. Срок их полномочий – четыре года.
- Габриэле Гравина (глава Федерации футбола Италии)
- Ханс-Йоахим Ватцке (гендиректор «Боруссии Д»)
- Мариан Кустич (Хорватия)
- Ари Лахти (Финляндия)
- Армен Меликбекян (Армения)
- Франк Паув (Нидерланды)
- Айвар Похлак (Эстония)
На два места с двухлетним сроком были выбраны Рафаэль Лусан (Испания) и Моше Зуарес (Израиль).
Источник: твиттер УЕФА