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  • Шевченко не выбрали членом исполкома УЕФА, Дюков не переизбирался

Шевченко не выбрали членом исполкома УЕФА, Дюков не переизбирался

Вчера, 15:16
9

Сегодня на конгрессе УЕФА в Белграде прошли выборы в исполнительный комитет.

В новый состав исполкома не попал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Глава РФС Александр Дюков, состоявший в исполкоме УЕФА с 2021 года, не стал переизбираться и сложил полномочия.

Всего были избраны семь человек. Срок их полномочий – четыре года.

  • Габриэле Гравина (глава Федерации футбола Италии)
  • Ханс-Йоахим Ватцке (гендиректор «Боруссии Д»)
  • Мариан Кустич (Хорватия)
  • Ари Лахти (Финляндия)
  • Армен Меликбекян (Армения)
  • Франк Паув (Нидерланды)
  • Айвар Похлак (Эстония)

На два места с двухлетним сроком были выбраны Рафаэль Лусан (Испания) и Моше Зуарес (Израиль).

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Источник: твиттер УЕФА
Украина. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
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Комментарии (9)
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Цугундeр
1743684089
Ай да Дюкин! Взял, и не стал переизбираться. Врот так. Оставил там финнов, да эстонцев ..,да армян с усташами..(всё не чужие люди)) «Не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати»)) Срати ездил? А какие слова говорил..типа.."сидим мы однажды с Инфантино.."))
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Интерес
1743684135
Эстония,Нидерланды,Хорватия,Финляндия...И без Шевченко "доброжелатели" в большинстве.А "мирный герцог" сдрейфил и "сохранил свою честь".На то он и PeaceDuke.
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alll-333
1743684403
И хрен с ними...
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subbotaspartak
1743688552
Так когда-когда возвращаемся?
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DMитрий
1743689731
Мойша всё таки влез! Ну куда без них...
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Spartak_forv@
1743699872
Потужна зрада
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