Шевченко не выбрали членом исполкома УЕФА, Дюков не переизбирался

Сегодня на конгрессе УЕФА в Белграде прошли выборы в исполнительный комитет.

В новый состав исполкома не попал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Глава РФС Александр Дюков, состоявший в исполкоме УЕФА с 2021 года, не стал переизбираться и сложил полномочия.

Всего были избраны семь человек. Срок их полномочий – четыре года.

Габриэле Гравина (глава Федерации футбола Италии)

Ханс-Йоахим Ватцке (гендиректор «Боруссии Д»)

Мариан Кустич (Хорватия)

Ари Лахти (Финляндия)

Армен Меликбекян (Армения)

Франк Паув (Нидерланды)

Айвар Похлак (Эстония)

На два места с двухлетним сроком были выбраны Рафаэль Лусан (Испания) и Моше Зуарес (Израиль).