Шевченко сыграет за цирковую команду

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поучаствует в благотворительном матче 24 января.
Мероприятие пройдет рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло. Цель акции – повышение осведомленности о проблеме СПИДа.
Шевченко выступит за команду «Цирк Монако». Украинец «будет олицетворять ценности солидарности, продвигаемые цирковой ассоциацией».
Также в матче сыграют Эден Азар, Бафетимби Гомис, Робер Пирес, Людовик Жюли, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбе и Юрий Джоркаефф.
Источник: Foot Mercato