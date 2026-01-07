Введите ваш ник на сайте
Шевченко сыграет за цирковую команду

7 января, 14:50
11

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поучаствует в благотворительном матче 24 января.

Мероприятие пройдет рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло. Цель акции – повышение осведомленности о проблеме СПИДа.

Шевченко выступит за команду «Цирк Монако». Украинец «будет олицетворять ценности солидарности, продвигаемые цирковой ассоциацией».

Также в матче сыграют Эден Азар, Бафетимби Гомис, Робер Пирес, Людовик Жюли, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбе и Юрий Джоркаефф.

Источник: Foot Mercato
Украина. Премьер-лига Шевченко Андрей
