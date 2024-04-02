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Робер Пирес
Робер Пирес
Завершил карьеру
29 октября 1973 (53)
#8 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Франция | Португалия
Статистика
Новости
Публикации
Пирес сказал, в какой команде хочет видеть Мбаппе – это не «Реал»
2024.04.02 16:48
3
Пирес дал совет Мбаппе
2024.01.25 22:45
Фото
Пирес составил сборную из игроков, с которыми выступал. Бартез, Зидан, Анри – в списке
2020.03.28 21:51
Два игрока «Лестера» оформили по хет-трику в матче с «Саутгемптоном». Это второй подобный случай в истории АПЛ
2019.10.26 08:51
2
Пирес – об участии Петербурга в Евро-2020: «Один из величайших городов России. Прекрасное место для футбола»
2019.09.21 13:29
1
Видео
«Звезды России» с Широковым и Сычевым в составе обыграли команду Пиреса, Трезеге и Морьентеса
2019.06.12 13:56
3
Пирес: «Санчес должен был остаться в «Арсенале». В Лондоне он был одной из звезд»
2018.10.25 17:34
1
Пирес назвал главную причину голевой засухи Бензема
2017.12.22 08:44
3
Пирес считает, что «Арсенал» подпишет Мбаппе
2017.04.29 13:55
6
Пирес поддержал Погба из-за критики в его адрес
2017.04.29 11:15
2
Пирес считает, что Венгер продлит контракт с «Арсеналом»
2017.03.29 23:11
Пирес считает, что Мбаппе нет необходимости переходить в «Реал»
2017.03.28 12:44
2
Пиресу нравится «Бавария» Анчелотти
2017.02.16 09:04
Пирес: «Я верю в «Арсенал» в этом сезоне»
2016.09.04 09:13
1
Фото
7-летний сын Пиреса подписал контракт с «Арсеналом»
2016.05.22 08:49
2
Пирес завершил карьеру
2016.02.25 18:19
2
Пирес: «Если Венгеру придется выбирать между ЛЧ и АПЛ, он выберет чемпионат»
2015.11.19 22:01
1
Пирес: «Скандал вокруг Бензема и Вальбуэна негативно повлияет на подготовку сборной Франции к Евро»
2015.11.13 14:57
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Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
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Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
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Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
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