Пирес поддержал Погба из-за критики в его адрес

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес не разделяет критику в адрес футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Погба называют переоцененным только ленивые. Я думаю, что он только начал и будет с каждым годом прогрессировать. Люди забывают, что он молодой игрок, ему всего 24 года, поэтому болельщики «Юнайтед» должны быть более терпеливыми.

Не считаю, что Погба виноват в той сумме, которую «Манчестер Юнайтед» потратил на его приобретение. Все видят, что у него есть большой потенциал, чтобы стать лучшим игроком в мире через несколько лет», – сказал Пирес.

В текущем сезоне Погба провел 29 матчей в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.