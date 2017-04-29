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Пирес поддержал Погба из-за критики в его адрес

29 апреля 2017, 11:15
2

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес не разделяет критику в адрес футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Погба называют переоцененным только ленивые. Я думаю, что он только начал и будет с каждым годом прогрессировать. Люди забывают, что он молодой игрок, ему всего 24 года, поэтому болельщики «Юнайтед» должны быть более терпеливыми.

Не считаю, что Погба виноват в той сумме, которую «Манчестер Юнайтед» потратил на его приобретение. Все видят, что у него есть большой потенциал, чтобы стать лучшим игроком в мире через несколько лет», – сказал Пирес.

В текущем сезоне Погба провел 29 матчей в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Пирес Робер Погба Поль
Комментарии (2)
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Garrincha58
1493457981
Погба не тот игрок который нужен МЮ, Ювентус даже лучше играет без него продав его выручили огромные бабки
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GenghisKhan
1493459532
Согласен с Пиресом. Команда в этом году перестраивается, в следующем году увидите феерию от Погба и Ко...
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